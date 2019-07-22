Аэропорт Запорожье объявил о ремонте ВПП в сентябре и октябре

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В сентябре на взлетно-посадочной полосе Запорожского аэропорта начнутся ремонтные работы.
Как сообщили в администрации воздушной гавани, ремонт стартует 2 сентября и продлится до 15 октября включительно.
Отмечается, что закрыты будут обе полосы – и с искусственным, и с грунтовым покрытием.
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“Администрация КП “Международный аэропорт Запорожье” сообщает, что 2 сентября с 9:00 по местному времени (6:00 по времени UTC) начинаются ремонтные работы на искусственной взлетно-посадочной полосе (ИВПП) запорожского аэропорта. В связи с этим аэропорт временно закрывает искусственную и грунтовую взлетно-посадочные полосы, и не будет принимать самолеты, использующие их для взлета и посадки”, – говорится в сообщении предприятия.
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