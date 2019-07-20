Пошлины на нефтепродукты усилят монополию Привата - анализ

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Введение спецпошлин на импорт российского дизтоплива и сжиженного газа не является рыночным инструментом и приведет к углублению монополии группы Приват.
Об этом говорится в анализе возможных последствий введения пошлин, который провела Нефтегазовая Ассоциация Украины.
Отмечается, что с точки зрения конечного потребителя (автомобилисты, промышленность, оборона, агропредприятия) – возможен рост цен на дизтопливо и сжиженный газ в рознице.
С точки зрения диверсификации поставок дизтоплива и сжиженного газа в Украину – возможно, такое решение подтолкнет рынок к поиску новых источников или расширению использования существующих”, – подчеркивают в Нефтегазовой Ассоциации.
“Если средства, полученные от введения пошлин, а также от детенизации нефтегазового рынка и привлечения дополнительных инвестиций, будут направлены на создание в Украине минимальных запасов нефти и нефтепродуктов, развитие морской перевалки и УЗ и наращивания внутреннего производства нефтепродуктов – только в этом случае повысится уровень энергонезависимости страны”, – говорится в анализе.
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