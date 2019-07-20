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Пошлины на нефтепродукты усилят монополию Привата - анализ

Пошлины на нефтепродукты усилят монополию Привата - анализ

Введение спецпошлин на импорт российского дизтоплива и сжиженного газа не является рыночным инструментом и приведет к углублению монополии группы Приват.

Об этом говорится в анализе возможных последствий введения пошлин, который провела Нефтегазовая Ассоциация Украины.

Отмечается, что с точки зрения конечного потребителя (автомобилисты, промышленность, оборона, агропредприятия) – возможен рост цен на дизтопливо и сжиженный газ в рознице.

С точки зрения диверсификации поставок дизтоплива и сжиженного газа в Украину – возможно, такое решение подтолкнет рынок к поиску новых источников или расширению использования существующих”, – подчеркивают в Нефтегазовой Ассоциации.

“Если средства, полученные от введения пошлин, а также от детенизации нефтегазового рынка и привлечения дополнительных инвестиций, будут направлены на создание в Украине минимальных запасов нефти и нефтепродуктов, развитие морской перевалки и УЗ и наращивания внутреннего производства нефтепродуктов – только в этом случае повысится уровень энергонезависимости страны”, – говорится в анализе.

Справка Finаnce.uа:

  • В Нефтегазовую Ассоциацию входят OKKO, WOG, Shell, “Укргаздобыча”, SOCAR и другие компании.
По материалам Економічна Правда
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