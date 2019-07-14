Прибыльные гривневые вклады

Прибыль от вкладов в иностранные инвестиционные фонды — надежный и стабильный доход. О том, что это такое и как выгодно вкладывать, поделится опытом представитель Инновационно Финансово-Лизинговой компании «ІЗРАЇЛЬ ІНВЕСТМЕНТС» в Украине.

Даже люди, далекие от экономических вопросов, понимают, что сегодня из-за нестабильной экономической и политической ситуации в стране наиболее перспективными являются зарубежные инвестиции. Поэтому необходимо уже сейчас учиться разумно руководить свободными финансами, для формирования постоянного источника пассивного дохода.

Что такое инвестиционный фонд?

Прежде всего, это современный, удобный и эффективный финансовый инструмент. Инвестиции аккумулируются на счетах фонда, и вкладываются в одно или несколько направлений. Полученная прибыль делится между вкладчиками пропорционально суммам их вложений. Фонд использует все имеющиеся в его распоряжении средства и опыт сотрудников для построения взвешенной инвестиционной стратегии.

Такая система привлекает сразу несколькими преимуществами:

невысокий порог входа,

высокие процентные ставки — зарубежные инвестиции всегда оцениваются выше отечественных предложений,

профессиональное управление финансами.

В каких направлениях работают ИФ?

Инвестиционные фонды не ограничивают себя каким-то одним направлением инвестирования, это дает «пространство для маневра», позволяя выбирать наиболее прибыльные на сегодняшний день отрасли и стратегии.

Самостоятельно осваивать, например инвестирование в стартапы или трастовые фонды, может не каждый. Но благодаря возможностям ИФ открывается доступ представителям среднего класса.

Также важно понимать, что пока средства инвестора находятся в инвестиционном фонде, они не облагаются налогом. Облагается только доход от инвестирования при продаже торговых контрактов. Сумма, облагаемая налогом — разница между ценой покупки и продажи.

Работая с ИФ, инвесторы автоматически диверсифицируют свои риски, так как деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, строго контролируется Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Таким образом каждый вкладчик защищен украинским законодательством, а вложения в ИФ сегодня вполне можно рассматривать как перспективную альтернативу банковским депозитам.

Деньги должны работать! И «ISRAEL INVESTMENTS LTD» станет Вашим проводником в мир инвестиционного успеха.