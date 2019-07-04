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В Украине предлагают изменить законодательство о регулировании рынка такси

В Украине предлагают изменить законодательство о регулировании рынка такси

Чтобы вывести такси из тени и сделать сервис более качественным для пассажиров, была разработана концепция нового законодательного регулирования рынка такси в Украине.

Об этом сообщил один из игроков рынка, сервис такси Bolt.

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11 июля Bolt совместно с другими участниками рынка презентовали в Американской Торговой Палате концепцию нового законодательного регулирования рынка такси, а также подписали соответствующий меморандум по объединению усилий в ее внедрении.

Одна из причин создания концепции – это необходимость вывести из тени перевозчиков, большинство из которых на сегодняшний день находятся в тени.

“По статистике, годовой объем рынка перевозок в Украине составляет 40 млрд гривен. Таким образом, бюджет Украины недополучает значительное количество средств”, – пояснили игроки рынка.

Создание нового законодательного регулирования позволит вывести из тени рынок, изменить устаревшее законодательство и внедрить удобный механизм для водителей, который позволит быстро и удобно оформить разрешение на перевозку.

В частности, новый закон предлагает: отменить лицензирование для внутренних перевозок пассажиров на такси и на заказ, а также обязательную регистрацию водителей как ФЛП и потребность иметь сертифицированный таксометр, как и потребность подавать налоговую отчетность.

Вместо этого водителям предлагается: оформить разрешение автомобильного индивидуального перевозчика, которое можно приобрести на любой период, даже на месяц.

“Оплата за разрешение и является уплатой налогов, кроме нее никаких дополнительных сборов взиматься не будет. Обязательным является также страхование жизни и здоровья пассажиров”, – пояснили участники рынка.

Такая модель, считают игроки рынка, будет выгодна и для водителей, и для государства, и для пассажиров.

  • Водители получают простые и понятные правила доступа и деятельности на рынке.
  • Государство также заинтересовано в новой модели, поскольку это позволит вывести из тени и обеспечить дополнительные поступления в бюджет.
  • Пассажиры получат высокое качество услуг, так как возрастет конкуренция на рынке.
По материалам Економічна Правда
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