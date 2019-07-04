Укравтодор устанавливает на дорогах освещение на солнечных батареях

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В первую очередь освещение установят на участках с наибольшим риском возникновения ДТП и на площадках габаритно-весового контроля.
Об этом сообщается на сайте Укравтодора.
Освещение опасных зон как для водителей, так и для пешеходов уменьшает риск возникновения аварийно-транспортных происшествий, повышает общий уровень безопасности движения.
Работы начаты с недавно отремонтированной дороги государственного значения М-04 Знаменка-Луганск-Изварино, где у каждого пешеходного перехода будут установлены фонари. Все они будут питаться от солнечной энергии, соответствующей современным требованиям экологии и экономии ресурсов.
На Кировоградщине уже строят фундамент под опоры для установки автономного освещения на солнечных батареях. Сейчас в работе более 60 объектов, в планах – дополнительно 30.
Вскоре освещение появится и на трех основных площадках для взвешивания, работающих в области – при въезде в Кировоградскую область на дороге Н-01 Киев-Знаменка, около поселка Пантаевка на М-04 и около села Степное на дороге Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев.
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