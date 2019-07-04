Коболева отдал на благотворительность 5 млн 867,1 тыс. грн

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Глава НАК “Нафтогаз Украины Коболев отдал на благотворительность почти 6 млн гривен.
Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
“По состоянию на 1 июля я передал на благотворительность 5 млн 867,1 тыс. грн. Это весь мой заработок в Нафтогазе за период с середины января и до середины июня. В частности, каждому из фондов “Вернись живым”, “Таблеточки” и “Народный тыл – Реабилитация” передал по 1 млн 865,7 тыс. грн. Фонду “Благомай” – 270 тыс. грн”, – отметил он.
На эти средства благотворительные фонды:
- закупили оборудование и экипировку для наших защитников, профинансировали обучение офицеров ВСУ по инновационной программе;
- закупили значительные объемы медикаментов для онкобольных детей;
- профинансировали оздоровление детей и членов семей погибших военнослужащих;
- организовали образовательное профориентационное мероприятие для тысяч детей из детских домов, интернатов и из семей переселенцев.
Также он пообещал, что будет направлять средства на благотворительность и дальше.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Госстате рассказали, как питаются украинцыВчера, 13:05 - 1806 9
Таможня будет работать по-новому: Нефедов анонсировал измененияВчера, 17:00 - 10541 8
Маск: Батареи заменят керосин в самолетах уже через пять летВчера, 23:00 - 639 3
Уведомления о налоге на недвижимость получили не все: советы юристаВчера, 21:01 - 1533 2
Туристы определили самые опасные страныВчера, 18:02 - 1081 2
7 старых автомобилей, которые все ещё находятся в производствеВчера, 16:06 - 19816
Таможня будет работать по-новому: Нефедов анонсировал измененияВчера, 17:00 - 10541 8
В Госслужбе занятости назвали самые востребованные профессииВчера, 15:15 - 7330
Mercedes предложил удобное решение для больших внедорожниковВчера, 22:13 - 4180
Польша заинтересована в «трудотрядах» для украинской молодежиВчера, 11:08 - 1868
Ученые создали вещество, которое нарушает законы химии04.07.2019, 10:20 - 2961
Создана бактерия, перерабатывающая пластик03.07.2019, 10:20 - 1718 11
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G26.06.2019, 15:10 - 740
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 5255 1
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы24.06.2019, 12:10 - 4674