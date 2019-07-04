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Коболева отдал на благотворительность 5 млн 867,1 тыс. грн

Коболева отдал на благотворительность 5 млн 867,1 тыс. грн

Глава НАК “Нафтогаз Украины Коболев отдал на благотворительность почти 6 млн гривен.

Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

“По состоянию на 1 июля я передал на благотворительность 5 млн 867,1 тыс. грн. Это весь мой заработок в Нафтогазе за период с середины января и до середины июня. В частности, каждому из фондов “Вернись живым”, “Таблеточки” и “Народный тыл – Реабилитация” передал по 1 млн 865,7 тыс. грн. Фонду “Благомай” – 270 тыс. грн”, – отметил он.

На эти средства благотворительные фонды:

- закупили оборудование и экипировку для наших защитников, профинансировали обучение офицеров ВСУ по инновационной программе;

- закупили значительные объемы медикаментов для онкобольных детей;

- профинансировали оздоровление детей и членов семей погибших военнослужащих;

- организовали образовательное профориентационное мероприятие для тысяч детей из детских домов, интернатов и из семей переселенцев.

Также он пообещал, что будет направлять средства на благотворительность и дальше.

По материалам Finance.UA
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