День финансов, 4 июля: владелец Rozetka — банки, 1 и 2 гривны — на утилизацию, туроператорам — жесткие правила

Четверг, 4 июля. Про банкноты, туроператоров, и репетиторство.

Когда исчезнут купюры в 1 и 2 гривны: Нацбанк прекратил печатать эти банкноты еще в 2018 году. Сейчас изношенные купюры этих номиналов изымаются и утилизируются. Пока в обращении остается около половины выпущенных банкнот, и возвращаются они очень медленно. Но по прогнозам НБУ, в ближайшие 2-3 года банкноты номиналом в одну и две гривны исчезнут из обращения.

Крупный владелец маркетплейсов захотел стать банком. В группе компаний EVO, которая в прошлом году объединилась с интернет-магазином Rozetka, рассматривают варианты выхода на украинский банковский рынок. В EVO рассматривают два варианта: либо сотрудничать с банками, либо самим стать одним из них. Специалисты предполагают, что в таком случае у банка EVO будет самая большая в Украине аудитория.

Требования к туроператором ужесточат. МЭРТ опубликовало законопроект. Он предусматривает жесткое наказание для должностных лиц компаний, которые допустили задержку отправления или приема туристов. Штрафы буду начинаться от 1700 грн и до 17 тыс. грн. Также предлагают увеличить сумму минимальной гарантии, которую должны оформлять все операторы и турагенты.

Учителя не смогут подрабатывать репетиторством. Министр образования Лилия Гриневич заявила, что учителя не могут работать репетитором, потому что “это непедагогично и это нарушение”. По ее словам, школа может оказывать такую платную услугу как индивидуальное обучение с детьми. Она считается легальной и учитывается как урок.

НБУ зарегистрировал новую платежную систему. Нацбанк зарегистрировал внутригосударственную платежную систему Lime Money. Платежная система стала двенадцатой внутригосударственной платежной системой на рынке Украины, которая создана небанковскими учреждениями.

Курс, инфляция, депозитные ставки. На Finance.ua появилось новое видео, в котором эксперт рассказывает, что означает выпуск банкноты в 1000 грн, что будет с депозитными ставками, и с курсом валют. 👇