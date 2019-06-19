Вклады физлиц в банках ФГВФЛ составляют почти 438 млрд

На 1 июня 2019 года сумма вкладов физических лиц в банках – участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц составила 437,8 млрд грн, что на 6,1 млрд грн меньше по сравнению с началом мая.
Об этом “сообщает”“:http://www.fg.gov.ua/231-pres-reliz-fgv/43114-osnovni-dani-pro-vklady-fizychnykh-osib-u-bankakh-uchasnykakh-fondu-stanom-na-1-chervnia-2019-roku пресс-служба ФГВФЛ.
“Сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов по состоянию на 1 июня 2019 составила 437,8 млрд грн. Для сравнения – по состоянию на 1 мая 2019 этот показатель был на уровне443,9 млрд грн”, – говорится в сообщении.
Из общей суммы вкладов физических лиц по состоянию на начало июня 2019 года:
Что касается суммы вкладов, то полностью покрываются гарантиями Фонда 41,9%, что составляет 183,2 млрд грн.
При осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте они переводятся в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка и осуществления временной администрации.
Общее количество вкладчиков по состоянию на 1 июня 2019 года составляет 41,7 млн. Количество вкладчиков с вкладами более 200 000 грн составляет 396,4 тыс, и сумма их вкладов составляет почти 254,6 млрд грн.
По состоянию на 1 июня 2019 года в банках-участниках Фонда насчитывается 1,3 млн вкладчиков-ФЛП, что составляет 3,1% всех вкладчиков. Сумма их средств в банках составляет 25,0 млрд грн, или 5,7% от общей суммы вкладов. Напомним, с 1 января 2017 под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.
В целом сумма возможного возмещения за счет средств Фонда по состоянию на 1 июня 2019 составляет 262,5 млрд грн.
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