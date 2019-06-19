Экс-директору "Центргаза" сообщили о подозрении за растрату 8,6 млн грн

Бывшему руководителю дочернего предприятия “Центргаз”, входящему в состав ОАО “Кировоградгаз”, сообщили о подозрении в растрате в сумме 8,6 млн гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.
Читайте также: Главному бухгалтеру киевского метрополитена объявили о подозрении в нанесении ущерба на 26 млн грн
Действия экс-чиновника квалифицированы по ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением – ред.).
Следствие установило, что летом 2017 года экс-руководитель ДП “Центргаз”, накануне своего увольнения, заключил договор на закупку возглавляемым им предприятием 1,3 млн куб. м газа за 9,035 млн грн у коммерческой компании на обременительных для “Центргаза” условиях.
По этому договору “Центргаз” должен был внести полную предоплату за газ. Иначе продавец освобождался от поставки, а ДП “Центрогаз” вместо этого обязывалось уплатить штраф в размере 100% стоимости газа, который коммерческая компания должна была поставить по этому договору.
Зная об этих условиях, экс-руководитель “Центргаза” распорядился перечислить поставщику газа часть суммы в размере 8,6 млн грн. Тем самым совершил растрату средств предприятия, так как газ при таких условиях “Центрогаз” не получил. Следствие считает, что экс-руководитель ДП “Центргаз” действовал сознательно, вероятно, в сговоре с другими лицами, круг которых а настоящее время устанавливают детективы Национального бюро.
Добавляется, что “Центргаз” – дочернее предприятие, которое входит в состав ОАО “Кировоградгаз” (51% акций принадлежат НАК “Нафтогаз Украины”, владельцем которой является государство).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине появится банкнота 1000 гривен (фото)4 ч. назад - 4232 15
Налог на недвижимость: кто и как заплатитВчера, 16:10 - 4222 7
Ряду чиновников повысили зарплатыВчера, 19:29 - 1093 6
Где в Украине самый дорогой и самый дешевый бензинВчера, 16:13 - 848 5
У Омеляна рассказали, как далеко продвинулись в реализации Hyperloop за годВчера, 16:34 - 1168 5
Xiaomi закрывает две популярные линейки смартфоновВчера, 22:03 - 13694 1
В Украине появится банкнота 1000 гривен (фото)4 ч. назад - 4232 15
Газ для украинцев подорожает - мнение эксперта9 ч. назад - 3108
С 1 июля состоится повышение пенсий для отдельных категорийВчера, 17:02 - 2246 3
Китай планирует обеспечить атомной энергетикой весь мирВчера, 22:30 - 1842 1
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)7 ч. назад - 632
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службыВчера, 12:10 - 2215
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 21773 27
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 4447 1
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1705 2