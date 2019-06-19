Экс-директору "Центргаза" сообщили о подозрении за растрату 8,6 млн грн

Бывшему руководителю дочернего предприятия “Центргаз”, входящему в состав ОАО “Кировоградгаз”, сообщили о подозрении в растрате в сумме 8,6 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Действия экс-чиновника квалифицированы по ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением – ред.).

Следствие установило, что летом 2017 года экс-руководитель ДП “Центргаз”, накануне своего увольнения, заключил договор на закупку возглавляемым им предприятием 1,3 млн куб. м газа за 9,035 млн грн у коммерческой компании на обременительных для “Центргаза” условиях.

По этому договору “Центргаз” должен был внести полную предоплату за газ. Иначе продавец освобождался от поставки, а ДП “Центрогаз” вместо этого обязывалось уплатить штраф в размере 100% стоимости газа, который коммерческая компания должна была поставить по этому договору.

Зная об этих условиях, экс-руководитель “Центргаза” распорядился перечислить поставщику газа часть суммы в размере 8,6 млн грн. Тем самым совершил растрату средств предприятия, так как газ при таких условиях “Центрогаз” не получил. Следствие считает, что экс-руководитель ДП “Центргаз” действовал сознательно, вероятно, в сговоре с другими лицами, круг которых а настоящее время устанавливают детективы Национального бюро.

Добавляется, что “Центргаз” – дочернее предприятие, которое входит в состав ОАО “Кировоградгаз” (51% акций принадлежат НАК “Нафтогаз Украины”, владельцем которой является государство).