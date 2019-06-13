Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о кнопкодавительстве

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.
Соответствующий проект закона от 21 июня зарегистрирован под № 10394, сообщается на сайте Верховной Рады.
Сейчас текст законопроекта не опубликован.
Отмечается, что документ “передан на рассмотрение руководству”.
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