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Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о кнопкодавительстве

Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о кнопкодавительстве

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.

Соответствующий проект закона от 21 июня зарегистрирован под № 10394, сообщается на сайте Верховной Рады.

Сейчас текст законопроекта не опубликован.

Отмечается, что документ “передан на рассмотрение руководству”.

По материалам УКРИНФОРМ
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