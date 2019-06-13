По информации на 12:25, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (24,422 млн и 29,146 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (40 и 20), Максимальный курс продажи доллара 26,40 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,25-26,26 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствуют 60 активные заявки по доллару на сумму более 53,568 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,2400 – 2 000
26,2400 – 6 300
26,2400 – 30 000
26,2500 – 30 000
26,2500 – 10 000
26,2500 – 15 000
26,2500 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,2978 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,2082 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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