По информации на 12:25, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (24,422 млн и 29,146 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (40 и 20), Максимальный курс продажи доллара 26,40 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,25-26,26 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 60 активные заявки по доллару на сумму более 53,568 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,3000 – 2 22226,2500 – 2 10026,2500 – 10 00026,2200 – 30 00026,2200 – 111 11126,2200 – 99 00026,2200 – 35 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,2400 – 2 000

26,2400 – 6 300

26,2400 – 30 000

26,2500 – 30 000

26,2500 – 10 000

26,2500 – 15 000

26,2500 – 20 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,2978 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,2082 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.