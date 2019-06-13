Хорватия увеличила квоту на иностранных работников, чтобы спасти туристический сезон

Правительство Хорватии решило увеличить квоту для иностранных работников в сфере туризма на 2 тысячи человек и на тысячу в строительном секторе.

Об этом сообщает Euractiv.

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Этот шаг власть сделала по просьбе работодателей, которые предупредили, что дефицит рабочей силы может подорвать туристический сезон.

Туристическая отрасль Хорватии составляет почти 20% ВВП страны.

Оппозиция получила возможность покритиковать правительство, сказав, что оно отвечает за десятки тысяч людей трудоспособного возраста, которые выезжают из Хорватии.