По информации на 12:25, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (25,540 млн и 31,217 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (40 и 22), Максимальный курс продажи доллара 26,45 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,36-26,37 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствуют 62 активные заявки по доллару на сумму более 56,757 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,3000 – 7 700
26,3300 – 7 000
26,3400 – 5 000
26,3500 – 29 000
26,3500 – 15 000
26,3500 – 3 000
26,3500 – 30 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,3737 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,3243 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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