Как заработать начинающему инвестору?

Прибыль от вкладов в иностранные инвестиционные фонды — реальный и стабильный доход. Что это такое и как стать успешным участником этого рынка? Какие существуют виды инвестирования и почему вклады в инвестфонды являются наиболее выгодным решением? С этим нам помогут разобраться в Инновационно Финансово-Лизинговой компании «ІЗРАЇЛЬ ІНВЕСТМЕНТС».
Почему инвестиционные фонды?
Опытные инвесторы управляют своими финансами самостоятельно. Но чтобы приобрести необходимый опыт, нужно время и череда как верных, так и ошибочных решений. И если у вас есть средства, но нет времени или опыта чтобы разобраться в тонкостях инвестиционного рынка – будет разумно довериться профессионалам.
На Вас работают профессионалы!
Инвестируя в фонды, суть работы которых и заключается в том, чтобы отслеживать тенденции рынка, профессионально определять стратегию и вкладывать в наиболее перспективные направления, извлекая из этого максимальную финансовую прибыль.
Как это работает
Фонд аккумулирует средства вкладчиков. Опытные трейдеры следят за движениями рынка, вовремя выводят и реинвестируют средства. Таким образом в итоге формируется прибыль, которая делится между участниками пропорционально сумме их первоначального взноса.
Для вкладчиков, такую услугу можно сравнить с банковским депозитом. Инвестор вкладывает на определенный срок, и получает прибыль в виде процентных начислений. Это удобно, выгодно и современно!
Как выбрать надежный инвестиционный фонд
К выбору компании, которой Вы хотите доверить свои средства, следует подходить обдуманно. Один из главных критериев — история компании.
Второй важный элемент — законная деятельность. Отечественные инвестиционные фонды работают в соответствии с законом Украины «Об институтах совместного инвестирования». Контроль над их деятельностью осуществляет НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку).
Надежное экономическое обоснование
В начале 2019 года Национальный банк Израиля опубликовал отчет об экономике государства. По данным центрального финучреждения, экономический рост за 2018 год составил 3,4%. При этом была зафиксирована положительная инфляция на уровне 0,4%. Специалисты отметили развитие туристической отрасли, что принесло дополнительный экономический доход.
И хотя в обширном документе банк обратился к руководству страны с критикой по нескольким направлениям, в целом экономика государства Израиль остается одной из самых стабильных в мире.
Израиль по-прежнему та страна, инвестиции в которую сопровождаются минимальным риском, а обещают солидную прибыль. Это подтверждает и 9 место в мировом рейтинге, оценивающем защиту прав инвесторов с минимальными вкладами (рейтинг Всемирного банка Doing Business’2018).
Опробуйте высокодоходные инвестиции вместе с «ISRAEL INVESTMENTS LTD» и получите новый надежный источник прибыли!
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Герус заявил о «фактической ликвидации» формулы Роттердам+ (инфографика)Вчера, 12:01 - 2196 6
Парцхаладзе рассказал, когда можно будет сносить "хрущевки"Вчера, 21:06 - 1669 4
В России обанкротились 3 тысячи компанийВчера, 17:44 - 1756 4
Гройсман предлагает ввести предельные цены на тепло и горячую водуВчера, 15:01 - 491 3
Людей уже не пугают колебания гривны - СологубВчера, 14:03 - 5260 3
Людей уже не пугают колебания гривны - СологубВчера, 14:03 - 5260 3
Либерализация от НБУ: отменена обязательная продажа валютной выручки бизнесом (инфографика)Вчера, 10:01 - 2572 2
Польша готова соединить свой газопровод с украинскимВчера, 15:42 - 2393 1
Прибыльные гривневые вкладыВчера, 13:10 - 2225 2
Герус заявил о «фактической ликвидации» формулы Роттердам+ (инфографика)Вчера, 12:01 - 2196 6
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)Вчера, 12:10 - 1476
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1182 2
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1839
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1522
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 8464 14