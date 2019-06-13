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Трамп пообещал $500 млрд в год от пошлины на товары из Китая

Трамп пообещал $500 млрд в год от пошлины на товары из Китая

Бюджет США за счет повышения пошлин на ввозимые из Китая товары будет ежегодно получать до $500 млрд.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

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“Мы будем ежегодно получить $500 млрд, вдумайтесь, $500 млрд”, – заявил он своим сторонникам в штате Флорида, выступая на предвыборном митинге, и добавил, что США не намерены терять в торговле с Китаем “даже 10 центов”.

При этом он назвал председателя КНР Си Цзиньпина “потрясающим президентом”, однако отметил, что “будет соглашение с Китаем – хорошо, не будет – тоже хорошо”.

По словам Трампа, американские компании уже покидают Китай в связи с невыгодными условиями для ведения бизнеса, а также заниженным курсом китайской национальной валюты – юаня.

Он добавил, что “не позволит Китаю воровать рабочие места в Америке и технологии”.

По материалам Корреспондент.net
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