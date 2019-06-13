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Спрос на новые легковые авто в ЕС в этом году снизился на 2,1% - эксперты

Спрос на новые легковые авто в ЕС в этом году снизился на 2,1% - эксперты

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза в январе – мае 2019 уменьшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,1% и составили 6,7 млн единиц.

Об этом сообщает ассоциация “Укравтопром”.

“Всего за первые пять месяцев 2019 спрос на новые автомобили в Европейском Союзе снизился на 2,1% – в целом зарегистрировано 6,7 миллиона единиц. За исключением Германии (+1,7%), пять крупных рынков ЕС в этом году продемонстрировали небольшое снижение”, – говорится в сообщении.

Как сообщает Укравтопром, в мае 2019 европейский рынок легковых автомобилей продемонстрировал умеренный рост (+0,1%) после спада, продолжавшегося восемь месяцев подряд – 1400518 регистраций.

“Спрос в регионе был в основном обусловлен странами Центральной Европы, которые в прошлом месяце показали рост на 6,2%. В отличие от них, пять основных западноевропейских рынков показали смешанные результаты: спрос в Испании (-7,3%), Великобритании (-4,6%) и Италии (-1,2%) замедлился, но вырос в Германии (+9,1%) и Франции (+1,2%)”, – отмечается в сообщении.

Крупнейшим национальным рынком в ЕС в мае остается Германия, где было реализовано 332 962 новые машины. Вторую строчку рейтинга заняла Италия, жители которой в мае приобрели 197 307 авто. Замыкает лидирующую тройку Франция с результатом 193 948 проданных легковых автомобилей.

Что касается европейских производителей, то первую строку традиционно занимает VW Group, которая в течение месяца реализовала на рынках ЕС 345296 авто, при этом падение составило 2,1% по сравнению с прошлогодним маем. На втором месте PSA Group с результатом 233 419 проданных автомобилей, что на 4,3% больше показателя годичной давности. И третий результат у RENAULT Group – 155784 шт. (падение 3,7%).

По материалам Укравтопром
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