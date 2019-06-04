По информации на 12:25, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (26,483 млн и 28,074 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (35 и 26). Максимальный курс продажи доллара 26,50 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,39-26,40 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 71 активная заявка по доллару на сумму более 54,557 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,3000 – 20 000
26,4000 – 5 000
26,4000 – 30 000
26,4000 – 20 000
26,4000 – 6 800
26,4000 – 7 700
26,4100 – 29 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,4288 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,3720 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперт Зеленского объяснил, почему подорожает электроэнергияВчера, 14:11 - 6489 30
Омелян предложил переименовать украинские железные дороги4 ч. назад - 2811 16
США готовы помочь Украине подготовиться к возможному перекрытию транзита газа в 2020 году7 ч. назад - 826 10
Стало известно, когда украинцы смогут выбирать президента и парламент в смартфонеВчера, 15:01 - 1961 10
📌 Сколько денег украинцы готовы тратить на выпускные детей (опрос)2 ч. назад - 577 7
Эксперт Зеленского объяснил, почему подорожает электроэнергияВчера, 14:11 - 6489 30
Омелян предложил переименовать украинские железные дороги4 ч. назад - 2811 16
МАУ объявила скидки до 30% на авиабилеты на все направленияВчера, 19:02 - 2465
«Борисполь» назвал стандартные тарифы на новом паркингеВчера, 16:30 - 2353
В Украине ввели абонплату на коммуналку: кто и сколько дополнительно заплатит (инфографика)Около часа назад - 2347 4
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1407
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1197
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 6708 13
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1730
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 5634 9