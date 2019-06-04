По информации на 12:25, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (26,483 млн и 28,074 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (35 и 26). Максимальный курс продажи доллара 26,50 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,39-26,40 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 71 активная заявка по доллару на сумму более 54,557 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,4500 – 2 22226,4200 – 1 00026,4000 – 10 00026,4000 – 40 00026,4000 – 25 00026,3900 – 30 00026,3900 – 20 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,3000 – 20 000

26,4000 – 5 000

26,4000 – 30 000

26,4000 – 20 000

26,4000 – 6 800

26,4000 – 7 700

26,4100 – 29 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,4288 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,3720 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.