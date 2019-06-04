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Forbes назвал список самых высокооплачиваемых спортсменов 2019 года

Forbes назвал список самых высокооплачиваемых спортсменов 2019 года

Нападающий испанской “Барселоны” и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в мире по итогам 2019.

Об этом сообщает Forbes.

По данным журнала, совокупный доход футболиста составил 127 млн долларов. Из них 35 млн долларов – результат коммерческих соглашений с рядом известных брендов.

Первую тройку списка составляют футболисты. На втором месте находится форвард итальянского “Ювентуса” и сборной Португалии Криштиану Роналду с доходом 109 млн долларов. При этом по спонсорским поступлениям – 44 млн долларов – он опережает Месси. На третьей строчке рейтинга – нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар, чей совокупный доход составляет 105 млн долларов (30 млн долларов) из них – спонсорские.

Список спортсменов, не причастных к футболу, открывает располагающийся на четвертой строчке мексиканский боксер Сауль Альварес. Он заработал 94 млн долларов. Компанию ему составляет швейцарский теннисист Роджер Федерер, заработавший на 600 тыс. долларов меньше.

В топ-100 рейтинга попала лишь одна женщина – американская теннисистка Серена Уильямс. Она заняла 63-е место с доходом в 29,2 млн долларов.

По материалам РБК-Украина
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