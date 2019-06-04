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В РФ заговорили о ценах на нефть ниже 40 долларов

В РФ заговорили о ценах на нефть ниже 40 долларов

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов считает, что цены на нефть могут упасть ниже $40 за баррель в случае, если ОПЕК+ не договорится по ограничению добычи нефти этим летом.

Об этом он сказал, выступая в Госдуме РФ.

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“Мы не знаем, что будет летом. Мы не знаем, договорится ОПЕК+ об ограничении добычи или нет. Если не договорится, то цены (на нефть – ред.) могут упасть ниже $40, и к $30 за баррель”, – сказал Силуанов.

Напомним, в июне истекает соглашение о сокращении добычи странами ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки. Обсудить судьбу сделки на второе полугодие страны альянса должны были еще в апреле на внеочередной встрече.

Принять решение министрам помешал рост запасов нефти, который не смогли остановить даже санкции против Ирана.

По материалам Корреспондент.net
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