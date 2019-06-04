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Условия для становления среднего класса нужно создать в следующие 5 лет - Гройсман

Условия для становления среднего класса нужно создать в следующие 5 лет - Гройсман

В течение следующих 5 лет в Украине необходимо обеспечить стабильный рост экономики на 5-7% и создать условия для становления настоящего среднего класса в обществе.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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“И средний класс для меня – это не просто богатые, которых мы не видим. Средний класс в моем понимании – это украинский учитель, украинский врач, украинский фермер, украинский предприниматель, это те люди, которые формируют сегодня основу нашего государства”, – подчеркнул Гройсман.

По его словам, сейчас Украина имеет все возможности стать примером успеха для других стран Европы. Премьер-министр подчеркнул, что для достижения этого необходимо реализовывать “четкие и ответственные решения, которые востребованы обществом”.

По материалам УКРИНФОРМ
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