Украина лидирует по темпам роста рынка интернет-рекламы в Европе (исследование)

Европейское Бюро интерактивной рекламы (IAB Europe) опубликовало свежее исследование о рынке интернет-рекламы AdEx Benchmark 2018.

Украина впервые попала в отчет и заняла первое место по темпам роста.

Согласно данным исследования, объем рынка интернет-рекламы в Украине в 2018 году составил 475 млн евро. Это 19 показатель в Европе — по нему страна опережает Венгрию, Словакию, Беларусь и еще ряд рынков.

Украина стала самым быстрорастущим рынком интернет-рекламы в Европе, показав рост в 26,9%. Дальше идут Россия, Беларусь, Чехия и Сербия.

Среди других данных исследования:

Рынок дисплейной рекламы в Украине вырос на 32%. Это лучший показатель в Европе.

Рост рынка рекламы в классифайдах и каталогах составил 18%. Здесь Украина на пятом месте.

Рынок поисковой рекламы в Украине вырос на 25% — это четвертый показатель.

Рост рынка видеорекламы в интернете составил 38%. Украина занимает в этом списке седьмое место по Европе.

Методология исследования базируется на собственных вычислениях IAB Europe, а также данных, предоставленных местными представительствами. В случае с Украиной это — IAB Ukraine. Украинский филиал был создан в феврале 2018 года, его первыми участниками стали «Google Украина», Admixer, Kantar TNS, OLX и другие.