Межбанк: в четверг ситуация на валютном рынке сложилась выгодно для гривны

В этот четверг ситуация на валютном рынке сложилась в очень выгодном для гривны ключе, что и привело к падению курса доллара даже ниже нашего прогноза. Прогнозировали коридор в пределах 26,75-27,00 гривен за доллар, а в связи с благоприятным раскладом для нацвалюты – курс просел до 26,68/26,70.
Причин падения валютного курса было несколько:
1) НБУ сохранил учетную ставку на прежнем уровне 17,5% годовых, и это успокоило ту часть потенциальных инвесторов иностранцев, кто опасался ее снижения. Им скоро опять понадобится гривна для покупок ОВГЗ и все понимают, что приток валюты на межбанк увеличится, что будет играть в пользу гривны;
2) Завершилась скупка доллара под вывод дивидендов у основной массы крупных “дочек” иностранных компаний. За счет этого сократился спрос на валюту;
3) Часть нерезидентов, которые получают гривну от погашения очередных ОВГЗ (общая сумма гашений – до 5 млрд гривен), похоже, решили перевкладываться дальше в новые бумаги. Это психологически сокращает давление на курс в ближайшие дни;
4) Экспортеры перестали придерживать валюту и на опасениях дальнейшего снижения валютных котировок стали активно продаваться на межбанке и на фоне сдержанного спроса – это придавливает котировки.
Все это проходило почти одновременно, что и обвалило доллар на межбанке.
С уровня вчерашнего закрытия 26,8850/26,915 гривен – доллар с самого старта сессии четверга котировался в пределах 26,90/26,94 гривен, но уже через 30 минут просел до 26,82/26,84 и остановился на этом уровне до 12 часов. Покупатели были очень сдержаны, а продавцы активно суетились – им надо было закрыть как обязательные продажи, так и профинансировать текущие гривневые расходы. Предложение превышало спрос и к обеду курс просел до 26,68/26,71. Заявление Нацбанка в 14 часов о сохранении учетной ставки еще больше успокоило рынок и продавцы уже были вынуждены смирится с действующим курсом. К концу активной фазы торгов доллар еще чуть просел – до 26,675/26,7050 гривен, а завершилась сессия уровнем 26,68/26,70.Спекулянты полностью перешли в формат работы «в две стороны», а НБУ был замечен в скупке валюты в “анонимном” формате через Matching.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,67 / 26,70
евро – 30,04 / 30,07
российский рубль – 0,409 / 0,4092
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