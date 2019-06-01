День финансов, 6 июня: годовой доход киевлянина, 17,5% от НБУ, дешевые переводы с карты на карту

Четверг, 6 июня. Про доходы: “белые” и “черные”.

Годовой доход киевлянина. В 2018 году средний годовой доход жителя столицы составил 141,2 тыс. грн. Как сообщают в КМДА, это лучшие экономические показатели среди всех регионов Украины. Кроме того, улучшился в столице и показатель занятости населения. Сейчас трудоустроены 62,3% киевлян в возрасте от 15 до 70 лет.

В то же время, 41% украинцев готовы уклонятся от налогов. Агентство по международному развитию провело опрос и определило, что 41% украинцев готовы уклонятся от уплаты налогов. Самым распространенным способом уклонения от уплаты налогов для работника и работодателя является выплата части заработной платы «в конвертах».

“За выслугу” уже не те. Конституционный суд отменил минимальный возраст для начисления пенсии за выслугу лет. Раньше такие пенсии получали работники образования, здравоохранения, соцобеспечения и артисты. Теперь же пенсии за выслугу лет будут назначать только гражданам, которые заняты на работах, выполнение которых ведет к потере профессиональной трудоспособности.

Для переводов с карты на карту. Больших и малых. В Украине множество банков и платежных карт. Журналисты Finance.ua подготовили информацию о восьми популярных сервисах, которые позволяют переводить деньги с минимальной комиссией.

Каждая копейка пригодится, так как цены на электроэнергию вырастут. Об этом говорят в Нацбанке. По их прогнозу, цены на электроэнергию вырастут на 25%, но это не окажет значительного влияния на общий индекс потребительской инфляции.

И напоследок, решение дня. Тот же Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 17,5%. Два последних месяца подряд потребительская инфляция превышала прогноз НБУ и в мае продолжила ускоряться. Ускорение обусловлено, прежде всего, ростом цен на отдельные виды овощей и топливо.