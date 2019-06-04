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Украина проигрывает в рейтинге финансовой грамотности (инфографика)

Украина проигрывает в рейтинге финансовой грамотности (инфографика)

Украинское государство вместе с страной-соседкой – Польшей находится на последнем месте в рейтинге финансовой грамотности населения.

Об этом свидетельствуют данные общенационального исследования USAID

Согласно данным, показатель Украины касательно Индекса финграмотности организации экономического сотрудничества и развития составил 11,6 баллов. Такая сумма соответствует лишь 30 позиции рейтинга среди населения стран ЕС. Данная позиция является самым низким показателем, а место среди стран Украина разделила вместе с польским государством.

Примечательно, что в свою очередь, средний показатель других государств отвечает 13,2 баллов, что в сравнении с украинскими показателями почти на 2 балла выше.

Сам индекс формировался на основании учета таких факторов:

  • показателей о финансовых знаниях – базовых понятий процентов, инфляции;
  • баллов касательно отношения к вопросам финансов – кратко- и долгосрочное мышление;
  • также финансовое планирование населения – сбережения, финпланирование.

Такие позиции основываются на опросе в котором приняло участие около 2007 людей от 18 до 79 лет. Более того, в показателях данной возрастной группы отмечается, что именно молодежь возрастом от 18-24 лет страдает самым низким уровнем финансовой грамотности.

По мнению USAID, это указывает на то, что приоритетными могли бы стать инициативы по обучению финансовой грамотности в школах.

По материалам Ура-информ
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