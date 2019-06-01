Мошенника, обманувшего самых богатых людей мира, задержали в Украине

Злоумышленник выманивал у богатых людей деньги от имени французского министра обороны. По всему миру он присвоил более 80 млн евро.
Главарь банды мошенников, которая от имени французского министра звонила бизнесменам и политикам по всему миру и присвоила более 80 млн евро, выбрал Украину базой своей преступной деятельности.
Речь идет о банде мошенников, которая в течение трех лет звонила от имени Жана-Ива Ле Дриана, министра обороны Франции в правительстве Франсуа Олланда и министра иностранных дел в нынешнем кабинете Эдуара Филиппа, требуя денег для “секретной операции” по выкупу заложников.
Среди жертв обмана – немало известных имен: Ага Хан, один из самых богатых людей планеты (выплатил мошенникам более 18 млн евро), владелица марки шампанского “Шато Марго” (3 млн), один из сыновей Франсуа Миттерана (сумма неизвестна).
Мошенники звонили жертвам по скайпу, и, имитируя голос Жана-Ива Ле Дриана и пряча свое лицо под силиконовой маской министра, быстро ловили людей “на крючок”. К лету 2016 года мошенники обзвонили более 150 человек в более чем 40 странах.
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