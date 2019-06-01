Эксперт назвала 3 фактора, которые заведут инвестиции в страну

Для притока инвестиций в Украину необходимы честные суды, открытый рынок земли и приватизация.
Об этом в интервью журналу “Країна” сказала экономист и глава Офиса Национального инвестиционного совета при президенте Юлия Ковалив.
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“Первая – судебная реформа. Она ликвидирует ключевую преграду, которая сдерживает инвесторов, а именно незащищенность их права собственности.
Второе – открытие рынка земли. Это может быстро принести значительный объем прямых иностранных инвестиций и дополнительно дать 1-1,5% роста ВВП.
Третье – приватизация. В прошлом году правительство начало малую приватизацию. Сегодня доходы от нее в бюджете – более миллиарда гривен. Начало большой приватизации станет сильным положительным сигналом внешним рынкам по Украине”, – пояснила экономист.
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