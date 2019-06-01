0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 45 0

Эксперт назвала 3 фактора, которые заведут инвестиции в страну

Эксперт назвала 3 фактора, которые заведут инвестиции в страну

Для притока инвестиций в Украину необходимы честные суды, открытый рынок земли и приватизация.

Об этом в интервью журналу “Країна” сказала экономист и глава Офиса Национального инвестиционного совета при президенте Юлия Ковалив.

Читайте также: Иностранцы в I квартале увеличили инвестиции в Украину на 13%

“Первая – судебная реформа. Она ликвидирует ключевую преграду, которая сдерживает инвесторов, а именно незащищенность их права собственности.

Второе – открытие рынка земли. Это может быстро принести значительный объем прямых иностранных инвестиций и дополнительно дать 1-1,5% роста ВВП.

Третье – приватизация. В прошлом году правительство начало малую приватизацию. Сегодня доходы от нее в бюджете – более миллиарда гривен. Начало большой приватизации станет сильным положительным сигналом внешним рынкам по Украине”, – пояснила экономист.

По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.