Трамп пообещал Британии "феноменальную" торговую сделку после Brexit

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты нацелены на заключение с Соединенным Королевством “феноменальной” торговой сделки после того, как Великобритания выйдет из состава ЕС.

Об этом американский лидер заявил на совместной с британским премьер-министром Терезой Мэй пресс-конференции в Лондоне.

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“В то время как Великобритания готовится выйти из Европейского Союза, Соединенные Штаты твердо намерены заключить феноменальную торговую сделку между США и Соединенным Королевством”, – заявил американский президент.

Он подчеркнул, что у этой сделки “огромный потенциал”, который “вдвое, а возможно, втрое” больше нынешнего.

Тереза ​​Мэй, со своей стороны, высоко оценила уровень взаимодействия между двумя странами. “Наши торговые отношения охватывают 190 млрд фунтов в год”, – подчеркнула глава британского правительства, добавив, что размер всех инвестиций оценивается в один триллион долларов.

“Каждое утро миллион американцев идут на работу в британские компании в Соединенных Штатах. Около миллиона британцев так же работают в американских компаниях здесь”, – подчеркнула Мэй.

В этой связи премьер-министр, которая уходит в отставку с 7 июня, подчеркнула, что Великобритания и США во время встречи лидеров во вторник подтвердили свои намерения достичь “амбициозного соглашения о свободной торговле”.