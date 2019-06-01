Трамп пообещал Британии "феноменальную" торговую сделку после Brexit

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты нацелены на заключение с Соединенным Королевством “феноменальной” торговой сделки после того, как Великобритания выйдет из состава ЕС.
Об этом американский лидер заявил на совместной с британским премьер-министром Терезой Мэй пресс-конференции в Лондоне.
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“В то время как Великобритания готовится выйти из Европейского Союза, Соединенные Штаты твердо намерены заключить феноменальную торговую сделку между США и Соединенным Королевством”, – заявил американский президент.
Он подчеркнул, что у этой сделки “огромный потенциал”, который “вдвое, а возможно, втрое” больше нынешнего.
Тереза Мэй, со своей стороны, высоко оценила уровень взаимодействия между двумя странами. “Наши торговые отношения охватывают 190 млрд фунтов в год”, – подчеркнула глава британского правительства, добавив, что размер всех инвестиций оценивается в один триллион долларов.
“Каждое утро миллион американцев идут на работу в британские компании в Соединенных Штатах. Около миллиона британцев так же работают в американских компаниях здесь”, – подчеркнула Мэй.
В этой связи премьер-министр, которая уходит в отставку с 7 июня, подчеркнула, что Великобритания и США во время встречи лидеров во вторник подтвердили свои намерения достичь “амбициозного соглашения о свободной торговле”.
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