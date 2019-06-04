Аналитическая компания Net Applications обнародовала статистику популярности веб-обозревателей среди пользователей глобальной сети в прошлом месяце.

Исследования показывают, что Google Chrome продолжает наращивать долю на рынке браузеров.

Читайте также: Google вводит новые правила для расширений Chrome

Согласно представленным данным, доля Chrome на браузерном рынке в мае выросла на 2,3 процентных пункта и достигла 67,9 %. Иными словами, интернет-обозреватель Google контролирует более чем две трети рынка.

На второй позиции фигурирует Firefox (9,5 %), на третьей — раритетный, но до сих пор широко используемый в корпоративной среде Internet Explorer с 7,7 процентами пользовательской аудитории.

В мобильной сфере, затрагивающей владельцев смартфонов и планшетов, лидирующую позицию также прочно удерживает Google Chrome (доля рынка 65,1 %; рост за месяц — 1,5 п.п.), за которым со значительным отрывом следует Safari с 26,8 процентами аудитории. Замыкает тройку лидеров китайский QQ Browser (2,4 %).