Бизнес-омбудсмен призвал прокуратуру разобраться с незаконным обыском в Finance.ua

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Finance.ua обратилась к бизнес-омбудсмену с жалобой на действия правоохранительных органов.
24 апреля в компанию Finance.ua пришли с обыском представители полиции и прокуратуры. В результате 11-часового обыска компания лишилась серверов и рабочих компьютеров общей стоимостью около 700 тыс. грн., что создало препятствия в работе редакции.
В ходе обыска был зафиксирован ряд серьезных нарушений со стороны правоохранителей, что свидетельствует о незаконности действий прокуратуры. Тем не менее, прокуратура Голосеевского района продолжает удерживать технику компании без весомых оснований.
Рассмотрев жалобу, Совет бизнес-омбудсмена направил письмо руководителю Киевской местной прокуратуры №1 Артему Ясю. В нем он указал на несопоставимость целей расследования и негативных последствий, которые имели место для Finance.ua.
«Следственные действия имеют непропорциональные негативные последствия, которые препятствуют нормальной деятельности компании и наносят вред ее деловой репутации и вряд ли могут соответствовать принципам верховенства права и закона. Более того, такие действия могут рассматриваться как давление на бизнес, что крайне негативно влияет не только на конкретную компанию, но и на общую бизнес-среду, что причиняет несоразмерный убыток имиджу страны», – говорится в письме за подписью заместителя бизнес-омбудсмена Татьяны Короткой.
В обращении к руководству прокуратуры отмечается, что пока что многочисленные законодательные изменения, призванные не допускать чрезмерного и необоснованного изъятия следственными органами компьютерной техники у компаний, не дают необходимого результата. В частности, при обыске Finance.ua были изъяты документы и техника, которые не имеют никакого отношения к расследованию.
Совет бизнес-омбудсмена призвал прокуратуру проверить обстоятельства проведения досудебного расследования и выяснить, насколько имевшие место ограничения соответствуют целям уголовного производства. При этом прокуратуру также призвали закрыть уголовное производство в случае, если в действиях Finance.ua отсутствует состав преступления.
Cовет бизнес-омбудсмена – это постоянно действующий консультативно-совещательный орган при Кабинете Министров. Его цель – препятствование коррупционным и другим нарушениям законных интересов субъектов предпринимательства.
Напомним, ранее ИнАУ уже обратилась к Президенту Украины с целью вмешаться в ситуацию с незаконным обыском и давлением на бизнес. Также ИнАУ направляла письма Генеральному прокурору, Главе национальной полиции и Главе СБУ.
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