Какие трудовые гарантии и права есть у беременных в Украине

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Хоть Верховная Рада Украины и провалила законопроект о сокращении рабочего дня для беременных, у женщин остается право согласовать этот вопрос непосредственно с работодателем.
Подробное разъяснение дал юрист Вячеслав Коломийчук. Он перечислил основные гарантии и трудовые права беременных и молодых матерей в Украине по действующему законодательству.
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“Работодатель обязан удовлетворить желания беременной о ее переводе на более легкую работу, установлении более гибкого графика или сокращении рабочего времени. Это по желанию женщины. Законодательная инициатива (которую не поддержали. – Ред.) предлагала установить это как обязанность работодателя” , – пояснил юрист.
Кроме этого, он выделил еще четыре основных момента:
1. Работодатель не имеет права отказать беременной в приеме на работу только потому, что она ждет ребенка.
“Но есть юридический нюанс: очень сложно доказать, что женщина получила отказ именно из-за своей беременности”, – обратил внимание Коломийчук.
2. Беременные и матери детей до 3 лет не могут быть уволены с работы при любых обстоятельствах.
“Только один случай предусматривает возможность увольнения – это полная ликвидация предприятия”, – уточнил юрист.
3. Беременных и молодых мам запрещено привлекать к работам в ночное время, к внеурочным работам, работам в выходные дни, направлять в командировки.
“Запрещено в целом давать им любую тяжелую работу, результатом которой могут быть эмоциональные или физические перегрузки”, – отметил эксперт.
4. Если во время беременности женщины заканчивается срочный трудовой договор, то работодатель обязан трудоустроить ее на другую должность.
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