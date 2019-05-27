Какие трудовые гарантии и права есть у беременных в Украине

Хоть Верховная Рада Украины и провалила законопроект о сокращении рабочего дня для беременных, у женщин остается право согласовать этот вопрос непосредственно с работодателем.

Подробное разъяснение дал юрист Вячеслав Коломийчук. Он перечислил основные гарантии и трудовые права беременных и молодых матерей в Украине по действующему законодательству.

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“Работодатель обязан удовлетворить желания беременной о ее переводе на более легкую работу, установлении более гибкого графика или сокращении рабочего времени. Это по желанию женщины. Законодательная инициатива (которую не поддержали. – Ред.) предлагала установить это как обязанность работодателя” , – пояснил юрист.

Кроме этого, он выделил еще четыре основных момента:

1. Работодатель не имеет права отказать беременной в приеме на работу только потому, что она ждет ребенка.

“Но есть юридический нюанс: очень сложно доказать, что женщина получила отказ именно из-за своей беременности”, – обратил внимание Коломийчук.

2. Беременные и матери детей до 3 лет не могут быть уволены с работы при любых обстоятельствах.

“Только один случай предусматривает возможность увольнения – это полная ликвидация предприятия”, – уточнил юрист.

3. Беременных и молодых мам запрещено привлекать к работам в ночное время, к внеурочным работам, работам в выходные дни, направлять в командировки.

“Запрещено в целом давать им любую тяжелую работу, результатом которой могут быть эмоциональные или физические перегрузки”, – отметил эксперт.

4. Если во время беременности женщины заканчивается срочный трудовой договор, то работодатель обязан трудоустроить ее на другую должность.