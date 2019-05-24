По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (42,236 млн и 27,124 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (32 и 38). Максимальный курс продажи доллара 26,45 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,29-26,30 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 70 активных заявок по доллару на сумму более 69,360 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,3600 – 20 00026,3500 – 2 22226,3300 – 10 00026,3300 – 10 00026,3200 – 27 88826,3200 – 50 00026,3200 – 120 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,2800 – 5 000

26,3000 – 1 000

26,3000 – 19 990

26,3300 – 20 000

26,3300 – 29 000

26,3300 – 3 500

26,3300 – 15 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,3610 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,2979 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.