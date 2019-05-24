Из украинского госбанка вывели деньги при помощи IT-закупок

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Чиновники государственного банка Украины «Ощадбанк» сговорились с бизнесом и выводили средства при закупках IT-услуг и продуктов по завышенной цене, по версии правоохранителей. Это уже не первый случай, когда «Ощад» подозревают в махинациях с закупками.
Сейчас преступная схема расследуется ГУ Нацполиции.
«В период 2016-2019 годов служебные лица АО «Ощадбанк» во время проведения процедуры государственных закупок услуг, связанных с программным обеспечением, системной поддержкой, и закупки машин для обработки данных отдавали предпочтение субъектам хозяйствования, которые значительно завышали стоимость поставленных товаров, работ, услуг и в дальнейшем через счета подконтрольных им юридических и физических лиц переводили полученные безналичные средства в наличные, часть которых в дальнейшем передавали должностным лицам АО «Ощадбанк», – гласит постановление Печерского райсуда Киева от 25 апреля 2019 года.
Следователи обнаружили, что компаниями, которые оказывали IТ-услуги и продавали товары «Ощаду», являются: государственное предприятие «ЭС ЭНД ТИ Украина», ООО «Навигатор корпорейшен», ООО «Бюджет-СОФТ», ООО «Авалис», ООО «ИТ Платформа», ООО «ОС Консалтинг», ООО «Омни Вэй» и «Унити-БАРС»
Это уже не первый случай закупок по завышенной цене для указанного госбанка. С 2014 по 2017 годы «Ощадбанк» провел конкурсные торги для приобретения вычислительных машин, частей, приборов к ним и программного обеспечения. Их победителями становились вышеуказанные ООО «Навигатор», ООО «Навигатор Корпорейшн», ГП «ЭС ЭНД ТИ Украина», ООО «БМС Консалтинг» и ООО «Свит ИТ».
Согласно постановлению Печерского райсуда от 05.04.2018 года, купленное у фирм оборудованик стоило «Ощаду» на 25-30% больше, чем рыночные цены. Общая сумма закупки тогда превысила 550 млн грн, а средства, которые получили продавцы от госбанка, были частично направлены в зарубежные оффшоры, частично обналичены и поделены с должностными лицами «Ощадбанка».
Кроме того, государственный банк в 2014-2017 годах заключил договоры о консультационном и юридическом сопровождении закупок. При этом в «Ощадбанке» существует Управление сопровождения осуществления закупок, которое непосредственно занимается сопровождением конкурсных торгов, анализом участников и подготовкой тендерной документации, а также юридический департамент, ответственный за юрсопровождение торгов.
Соглашения были подписаны между заместителем председателя правления госбанка и ООО «Прайсуотерхаускуперс», ООО «Прайсвотерхаускуперс Ешуренс», ООО «Прайсвотерхаускуперс (Аудит)», ООО «КПМГ-Украина» и ЗАО «КПМГ Аудит».
«Вышеупомянутое указывает на возможную растрату денежных средств со стороны должностных лиц АО «Ощадбанк» в особо крупном размере на сумму более 15 млн грн», – постановил Печерский суд в постановлении от 05.04.2018.
Сам «Ощадбанк» отвергает обвинения суда, называет решение необоснованным и незаконным, а также указывает на «абсурдность и беспочвенность обвинений». По мнению госбанка, «истинная цель решения заключается в «изъятии оригиналов договоров поручительства», заключенных между банком и поручителем по кредиту» (речь идет об ООО ВОГ Трейдинг). «Завышение» цен, по мнению госбанка, не происходило, а привлечение других фирм «Ощад» называет общепризнанной, эффективной практикой.
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