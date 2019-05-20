Google предупреждает о проблемах с индексацией нового контента

Разработчики из Google опубликовали сообщение в сети Twitter, согласно которому в настоящее время в работе поисковой системы наблюдаются проблемы с индексацией нового контента. Это приводит к тому, что в ряде случаев пользователи не могут найти материалы, опубликованные недавно.

Проблема была выявлена вчера, а наиболее наглядно она демонстрируется, если в поисковом фильтре выбрать отображение записей за прошедший час. Сообщается о том, что при попытке поиска контента, опубликованного за последний час изданиями New York Times и Wall Street Journal, система не отображает никаких результатов. При этом, если делать запрос без дополнительных параметров фильтра, то поисковая система будет демонстрировать более старый контент, который публиковался ранее.

В результате возникшей проблемы поисковики, использующие Google, не получают свежие новости своевременно. Не весь новый контент индексируется поисковой системой, но это не единственная похожая проблема Google за последнее время. В начале прошлого месяца сетевые источники писали о возникновении проблем с индексацией страниц. Также недавно фиксировалась проблема с индексацией материалов, отображаемых в новостных лентах Google, которая возникла из-за трудностей, испытываемых поисковыми роботами при выборе правильного канонического URL.

Что касается текущей проблемы, то команда разработчиков Google Webmasters признала её наличие и сообщила, что более подробная информация об инциденте будет публиковаться по мере возможности.