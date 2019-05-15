0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 88 0

Мошенники заработали на имитации биржевых торгов более 9 млн грн

Мошенники заработали на имитации биржевых торгов более 9 млн грн

Правоохранители задержали в Запорожье группировку «липовых» биржевиков из пяти человек. Злоумышленники привлекали граждан к инвестированию в фиктивные международные финансовые торги. В результате им удалось заработать более 9 млн грн, а от их рук пострадали более 150 иностранцев и украинцев, сообщает пресс-служба киберполиции Украины.

Аферисты создали веб-портал, на котором имитировали деятельность международных инвестиционных компаний, предлагая клиентам создать личный кабинет и сделать вклад на минимальную сумму. В большинстве случаев речь шла о $100. После этого они привлекали клиентов к якобы трейдинговой деятельности с возможностью быстрого заработка. Сумма вложений быстро увеличивалась, а пользователи даже не догадывались, что отдали свои деньги безвозвратно.

Власти США обвинили украинца в мошенничестве на миллионы долларов

Работники киберполиции провели в офисе злоумышленников и на месте жительства главаря группировки обыск. Были изъяты ноутбуки и иная техника, которую те использовали для администрирования своих веб-ресурсов. Также правоохранители изъяли телефоны, банковские карточки и черновые записи. Более того, полиция обнаружила в их офисе копии паспортов пострадавших.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.