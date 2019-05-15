Мошенники заработали на имитации биржевых торгов более 9 млн грн

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Правоохранители задержали в Запорожье группировку «липовых» биржевиков из пяти человек. Злоумышленники привлекали граждан к инвестированию в фиктивные международные финансовые торги. В результате им удалось заработать более 9 млн грн, а от их рук пострадали более 150 иностранцев и украинцев, сообщает пресс-служба киберполиции Украины.
Аферисты создали веб-портал, на котором имитировали деятельность международных инвестиционных компаний, предлагая клиентам создать личный кабинет и сделать вклад на минимальную сумму. В большинстве случаев речь шла о $100. После этого они привлекали клиентов к якобы трейдинговой деятельности с возможностью быстрого заработка. Сумма вложений быстро увеличивалась, а пользователи даже не догадывались, что отдали свои деньги безвозвратно.
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Работники киберполиции провели в офисе злоумышленников и на месте жительства главаря группировки обыск. Были изъяты ноутбуки и иная техника, которую те использовали для администрирования своих веб-ресурсов. Также правоохранители изъяли телефоны, банковские карточки и черновые записи. Более того, полиция обнаружила в их офисе копии паспортов пострадавших.
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