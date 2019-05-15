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Украина установила антидемпинговые пошлины на цементные продукты из РФ, Беларуси и Молдовы

Украина установила антидемпинговые пошлины на цементные продукты из РФ, Беларуси и Молдовы

21 мая Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о применении антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину цементных клинкеров и портландцемента с РФ, Беларуси и Молдовы. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Как говорится в сообщении, МКМТ установила наличие демпингового импорта из этих стран в течение 2015-2018 годов. В то же время доли импорта цементных клинкеров и портландцемента с РФ, Беларуси и Молдовы в общем объеме импорта этих товаров в Украину в течение всего периода исследования постоянно росли, что свидетельствует о намерении дальнейшего увеличения объема демпингового импорта из этих стран.

Поэтому МКМТ приняла решение о применении антидемпинговой пошлины в размере 114,95% с товара происхождением из Российской Федерации; 57,03% – с товара происхождением из Республики Беларусь; 94,46% — с товара происхождением из Республики Молдова.

По материалам Дело
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