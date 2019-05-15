Конференция InsuranceNEXT — визуализация будущего в страховании

13 июня в Киеве пройдет Третья международная конференция InsuranceNEXTUA

Ключевая тема мероприятия – диджитализация финансовой индустрии, трансформация каналов продаж и переход к открытым экосистемам.

В этом году конференция собирает более 300 участников из 10 разных стран мира, представителей рискового и лайфового страхования, перестраховщиков и страховых брокеров, представителей регуляторных институций, банков, инвесторов, стартапы и акселераторы, чтобы обсудить будущее страховой отрасли.

В программе мероприятия:

1. Законодательные основы цифровой экономики ЕС.

2. Готовность финансовых рынков к цифровым трансформациям.

3. Альтернативное разрешение споров на страховом рынке.

4. Релевантность открытых экосистем в (пере)страховании.

5. Инновации в формировании клиентского опыта: чему страховые компании могут научиться у других индустрий.

6. Страховой маркетплейс в экосистеме банка.

7. ОСАГО: полный диджитал-цикл страхования.

8. HR-трансформации: запрос на новые кадры в страховой индустрии.



Будет представлено много реальных, практических бизнес кейсов от ведущих отечественных и зарубежных компаний, живые дискуссии с экспертами конференции.

Среди ключевых экспертов:

- Главный диджитал архитектор Hannover RE – Йорг Хайс

- Издатель FutureMagazine – Кейт Щеглова

- Президент FULIFEGROUP – Драшко Очимович

- Заместитель руководителя проекта USAID «Трансформация финансового сектора» – Юлия Витка

- Руководитель направления небанковских продуктов – Алексей Туривной

- Австрийская страховая ассоциация – Михаель Брандштеттер

- Менеджер практики People Advisory Services Ernst & Young – Яков Акулов

InsuranceNEXTUA – это место для обмена опытом, приобретения новых полезных контактов, налаживания деловых связей и партнерств.

Организаторы конференции: Украинская Федерация Страхования, ведущая конференц-площадка профессиональных мероприятий для финансового общества BankOnline и журнал о цифровой экономике и финтехе Future.

Когда: 13 июня 2019 года с 9.00 до 18.00

Где: UBI Конференц Холл «SPACE», г.Киев, ул. Дорогожицкая, 8 (6 этаж)

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Узнать детали и зарегистрироваться: https://insurancenext.org.ua/?utm_source=FinanceUA&utm_campaign=Reliz2