Конференция InsuranceNEXT — визуализация будущего в страховании

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13 июня в Киеве пройдет Третья международная конференция InsuranceNEXTUA
Ключевая тема мероприятия – диджитализация финансовой индустрии, трансформация каналов продаж и переход к открытым экосистемам.
В этом году конференция собирает более 300 участников из 10 разных стран мира, представителей рискового и лайфового страхования, перестраховщиков и страховых брокеров, представителей регуляторных институций, банков, инвесторов, стартапы и акселераторы, чтобы обсудить будущее страховой отрасли.
В программе мероприятия:
1. Законодательные основы цифровой экономики ЕС.
2. Готовность финансовых рынков к цифровым трансформациям.
3. Альтернативное разрешение споров на страховом рынке.
4. Релевантность открытых экосистем в (пере)страховании.
5. Инновации в формировании клиентского опыта: чему страховые компании могут научиться у других индустрий.
6. Страховой маркетплейс в экосистеме банка.
7. ОСАГО: полный диджитал-цикл страхования.
8. HR-трансформации: запрос на новые кадры в страховой индустрии.
Будет представлено много реальных, практических бизнес кейсов от ведущих отечественных и зарубежных компаний, живые дискуссии с экспертами конференции.
Среди ключевых экспертов:
- Главный диджитал архитектор Hannover RE – Йорг Хайс
- Издатель FutureMagazine – Кейт Щеглова
- Президент FULIFEGROUP – Драшко Очимович
- Заместитель руководителя проекта USAID «Трансформация финансового сектора» – Юлия Витка
- Руководитель направления небанковских продуктов – Алексей Туривной
- Австрийская страховая ассоциация – Михаель Брандштеттер
- Менеджер практики People Advisory Services Ernst & Young – Яков Акулов
InsuranceNEXTUA – это место для обмена опытом, приобретения новых полезных контактов, налаживания деловых связей и партнерств.
Организаторы конференции: Украинская Федерация Страхования, ведущая конференц-площадка профессиональных мероприятий для финансового общества BankOnline и журнал о цифровой экономике и финтехе Future.
Когда: 13 июня 2019 года с 9.00 до 18.00
Где: UBI Конференц Холл «SPACE», г.Киев, ул. Дорогожицкая, 8 (6 этаж)
В честь дня банкира только 20-21 мая действует специальное предложение по промо коду Bank18 – скидка 18%!
Узнать детали и зарегистрироваться: https://insurancenext.org.ua/?utm_source=FinanceUA&utm_campaign=Reliz2
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