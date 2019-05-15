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В Минобразования разъяснили особенности поступления для абитуриентов из сел

В Минобразования разъяснили особенности поступления для абитуриентов из сел

Для получения сельского коэффициента срок регистрации в селе не ограничивается, но его надо подтвердить соответствующей справкой.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Сообщается, что поступающим в ВУЗы, которые имеют право на сельский коэффициент (СК), надо будет подтвердить это справкой о регистрации места жительства.

В то же время, на 2019 год Минобразования сняло ограничения относительно необходимого срока регистрации в селе для начисления сельского коэффициента (СК).

По словам руководителя Директората высшего образования и образования взрослых Минобразования Олега Шарова, в этом году, как и ранее, среди корректирующих коэффициентов есть сельский – для тех абитуриентов, которые зарегистрированы в селе и в год вступления получили полное общее среднее образование в школе, расположенной на территории села.

“СК равен 1,02 и 1,05 – для специальностей, которым уделяется особая поддержка государства. Чтобы подтвердить право на сельский коэффициент, поступающему нужно будет загрузить в электронный кабинет или подать вместе с бумажным заявлением справку о регистрации места жительства. Ее форма есть в приложении 13 к Правилам регистрации места жительства, утвержденных постановлением КМУ от 2 марта 2016 № 207”, – пояснил Шаров.

По материалам УНН
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