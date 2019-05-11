В Укрэнерго объяснили, почему не могут сертифицировать оператора системы передачи

ГП “НЭК “Укрэнерго” не может перейти к сертификации оператора системы передачи, что является требованием закона о рынке электроэнергии, из-за противоречий в законодательстве.

Об этом сказал руководитель ГП НЭК “Укрэнерго” Всеволод Ковальчук.

«Не были урегулированы расхождения между законом о рынке электрической энергии и другими нормативными актами уровня законов. Один из примеров: закон о рынке электрической энергии прямо указывает, что оператор системы передачи – будущая роль Укрэнерго – должен быть владельцем системы передачи. Без выполнения этого условия мы не можем инициировать процесс сертификации. А такие законы, как закон о приватизации, об управлении государственным имуществом запрещает любые организации быть владельцем системы передачи, мы не можем даже начать этот процесс”, – сказал Ковальчук.

По его словам, технически – с точки зрения работы программного обеспечения, договоров, других аспектов – компания будет готова обеспечить свои функции.

“В течение июня мы завершим то, что еще не завершили. Завтра ввести рынок мы не готовы. Мы уверены, что успеем завершить все, что от нас зависит, до 1 июля. Но будет ли корректно работать рынок – я не уверен”, – отметил Ковальчук.