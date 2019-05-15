В Uber появилась опция "тихий таксист" для пользователей из Америки

Компания Uber добавила опцию “тихий таксист” для пользователей из Америки. Функция доступна бесплатно, но только для поездок в премиум-классе Uber Black и Uber Black SUV.

Об этом сообщает TechCrunch.

В дополнительном меню заказчики такси Uber могут выбрать один из стандартов поведения водителя: “Предпочтительно тихий”, “Счастлив общаться” или “Нет предпочтений”.

Тихий режим входит в состав нового набора функций Rider Preferences, которые пользователи могут настроить до того, как они вызовут Uber.

Опцию нельзя настроить после вызова такси или уже непосредственно в авто.

В пакет Rider Preferences также входит функция “Сумки”. Она сигнализирует водителю, что нужно подъехать максимально близко к указанному месту и помочь загрузить багаж.

Также пользователи такси-сервиса могут предварительно заказать настройку климат-контроля.