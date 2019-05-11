Цены на электроэнергию могут вырасти после запуска нового рынка - "Укрэнерго"

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Старт нового рынка электроэнергии с 1 июля может привести к неконтролируемому увеличению цены на электроэнергию.
Об этом заявил руководитель ГП “НЭК “Укрэнерго” Всеволод Ковальчук на пресс-конференции 14 мая, сообщает пресс-служба госпредприятия.
В то же время, подчеркнул Ковальчук, отсрочка запуска рынка может привести к полной отмене реформы и не гарантирует принятия соответствующих решений в более поздний период.
Руководитель “Укрэнерго” добавил, что сейчас госпредприятие выполняет все требования законодательства, регулирующие ход внедрения реформы, и на 1 июля компания будет готова работать в условиях нового рынка.
Но в то же время будет “готова и к решению о переносе начала функционирования нового рынка на любую другую дату”, подчеркнул он.
Среди ключевых рисков руководитель “Укрэнерго” назвал:
По словам Ковальчука, в Украине 76% производства электроэнергии приходится только на двух производителей – НАЭК “Энергоатом” (55%) и ДТЭК (21%).
“При этом отсутствует импорт электроэнергии, который может создать конкуренцию национальным производителям, а новая модель рынка пока не предусматривает никаких прямых эффективных предохранителей, которые могли бы влиять на производителей со значительной долей на рынке”, – подчеркнул он.
Еще один пласт проблем, по словам Ковальчука, – неприятие всех необходимых нормативно-правовых актов и мероприятий, которые сделают внедрение нового рынка электрической энергии с 1 июля.
“До сих пор отсутствует полный перечень нормативных актов для запуска рынка вспомогательных услуг. Также уже полгода остается нерешенной проблема с блокировкой платежей для разработчиков программного обеспечения для балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг”, – добавил он.
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