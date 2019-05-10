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Суд рассмотрит в июле иск по "космической" премии Коболева

Суд рассмотрит в июле иск по "космической" премии Коболева

Окружной админсуд Киева рассмотрит 1 июля по существу иск о выплате премии председателю правления ПАОНАК “Нафтогаз Украины” Андрею Коболеву.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

“Прошло подготовительное заседание по делу по иску ОАОНАК “Нафтогаз Украины” к Государственной аудиторской службе Украины по выплате премии председателю правления Андрею Коболеву. В частности, суд рассмотрел заявление представителя Национального антикоррупционного бюро Украины о привлечении НАБУ к участию в деле в качестве третьего лица и отказал в его удовлетворении … Сегодня суд завершил подготовительное производство по делу и назначил на 1 июля рассмотрение дела по существу”, – говорится в сообщении.

Также сообщается, что суд отказал в удовлетворении ходатайства о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании.

В суде напоминают, что истец просит суд признать противоправным и отменить полностью требование Государственной аудиторской службы Украины, в котором речь идет в частности о том, что в нарушение Постановления Кабинета министров Украины “Об условиях и размерах оплаты труда руководителей предприятий, основанных на государственной, коммунальной собственности, и объединений государственных предприятий” председателю правления компании Андрею Коболеву была выплачена премия в размере более 228 млн грн.

Также в данном требовании указано и о том, что во время проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАОНАК “Нафтогаз Украины” было установлено нарушение законодательства, в частности, без оснований списана дебиторская задолженность ОАО “Газпром” на сумму более 11 млн грн, чем нанесен ущерб на указанную сумму.

По материалам УКРИНФОРМ
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