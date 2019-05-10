Суд рассмотрит в июле иск по "космической" премии Коболева

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Окружной админсуд Киева рассмотрит 1 июля по существу иск о выплате премии председателю правления ПАО “НАК “Нафтогаз Украины” Андрею Коболеву.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
“Прошло подготовительное заседание по делу по иску ОАО “НАК “Нафтогаз Украины” к Государственной аудиторской службе Украины по выплате премии председателю правления Андрею Коболеву. В частности, суд рассмотрел заявление представителя Национального антикоррупционного бюро Украины о привлечении НАБУ к участию в деле в качестве третьего лица и отказал в его удовлетворении … Сегодня суд завершил подготовительное производство по делу и назначил на 1 июля рассмотрение дела по существу”, – говорится в сообщении.
Также сообщается, что суд отказал в удовлетворении ходатайства о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании.
В суде напоминают, что истец просит суд признать противоправным и отменить полностью требование Государственной аудиторской службы Украины, в котором речь идет в частности о том, что в нарушение Постановления Кабинета министров Украины “Об условиях и размерах оплаты труда руководителей предприятий, основанных на государственной, коммунальной собственности, и объединений государственных предприятий” председателю правления компании Андрею Коболеву была выплачена премия в размере более 228 млн грн.
Также в данном требовании указано и о том, что во время проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО “НАК “Нафтогаз Украины” было установлено нарушение законодательства, в частности, без оснований списана дебиторская задолженность ОАО “Газпром” на сумму более 11 млн грн, чем нанесен ущерб на указанную сумму.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пенсии повысили на 18%: названы размеры новых выплат в регионах УкраиныВчера, 21:00 - 6038 15
Цены на жилье на первичном рынке вырастут - прогноз эксперта6 ч. назад - 1622 9
Назвали масштабы трудовой миграции украинцевВчера, 08:00 - 8388 8
Минсельхоз США дал прогноз экспорта зерновых с Украины в 2019/20 МГПозавчера, 19:40 - 798 3
Самые надежные подержанные кроссоверы за 10 тысяч долларовВчера, 16:00 - 17225 3
Самые надежные подержанные кроссоверы за 10 тысяч долларовВчера, 16:00 - 17225 3
Пенсии повысили на 18%: названы размеры новых выплат в регионах УкраиныВчера, 21:00 - 6038 15
Самая дешевая и самая дорогая киевская квартира, которую продали в апрелеВчера, 20:00 - 3430
Эксперты прогнозируют укрепление гривны8 ч. назад - 3427
Назван город-рекордсмен по концентрации миллиардеровВчера, 19:00 - 1884 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в АфганистанПозавчера, 10:50 - 1222
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 534
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 2126 1
Google представила новый Android (фото, видео)08.05.2019, 12:10 - 1713
Солнечный автомобиль: какой он - семейный электромобиль с солнечными панелями (видео)07.05.2019, 12:10 - 1784 7