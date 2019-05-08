День финансов, 11 мая: прогноз курса доллара, зарплата украинских IT-специалистов, наиболее популярный новый автомобиль в Украине

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Суббота, 11 мая. О чем говорили в субботу:
Прогноз курса доллара. В Украине курс доллара 11 мая достиг рекордного в 2019 году уровня, опустившись до 26,21 грн/$. Финансовый аналитик Владимир Мазуренко прогнозирует, что к концу месяца гривна может пробить “потолок” и достичь психологической отметки 26 грн/$. По его словам, шансы для укрепления национальной валюты до нового диапазона в мае достаточно велики.
Сколько платят нетехническим сотрудникам в IT. Аналитики опросили нетехнических специалистов и посчитали, сколько в украинских IT-компаниях платят специалистам по маркетингу, продажам и развитию бизнеса, рекрутингу и управлению персоналом, affiliate менеджерам разных возрастных категорий. Так, средняя зарплата таких специалистов составляет $1580. А работники, занимающие высокие должности, зарабатывают почти вдвое больше – около $2300-2400.
Самый популярный новый автомобиль в Украине. Традиционно в начале месяца Ассоциация автопроизводителей Украины «УкрАвтопром» информирует об итогах продаж новых автомобилей в Украине. В апреле месяце с результатом 527 реализованных авто лидером рынка стал Kia Sportage. Интересно, что кроссовер стал самой продаваемой моделью не только в апреле, но и по итогам продаж на протяжении первых четырех месяцев 2019 года.
Средняя цена авиабилета упала в 10 раз. По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, средняя цена авиабилета в Украине по сравнению с 2013 годом уменьшилась почти в 10 раз. Кроме того, за 2018 год через украинские аэропорты перевезено рекордное количество пассажиров – более 20,5 млн человек. Из них 30% – лоукостами.
Страны-лидеры по переводам средств в Украину. Объем внутригосударственных переводов через системы перевода средств за первый квартал 2019 года вырос на треть. Как сообщают в Нацбанке, в первом квартале в пределах Украины переведено почти 46,8 млрд грн, или 1713 млн долл. в эквиваленте. Через системы перевода средств в Украину поступило больше средств из США и Израиля.
“Банкир года”: последний день голосования. Сегодня последний день голосования за номинацию “Банкир года” ежегодной профессиональной премии FinAwards 2019. Уже 15 мая можно будет узнать победителей во всех 15 номинациях. Купить билеты и проголосовать можно по ссылке.
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