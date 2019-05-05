День финансов, 8 мая: кредитные карты с кэшбэком, цены на газ, безвиз с еще одной страной

Среда, 8 мая. Ситуация, развернувшаяся вокруг проекта моста через Владимирский спуск, и рейтинг кредитних карт с кэшбэком от Finance.ua.

Украинцы выбирают растаможенные авто с пробегом. В течение апреля свою первую регистрацию в Украине прошли 22,5 тыс. растаможенных легковых авто с пробегом. В результате доля б/у-шных автомобилей на первичном рынке составила почти 77%. Лидеров по автомобильным маркам можно увидеть здесь.

Рейтинг кредитних карт с кэшбэком. Карты с кэшбэком – это надежный кошелек и безопасное средство платежа. А также всегда доступный “карманный” банковский кредит. Какую карту выбрать? Finance.ua подготовил рейтинг кредитних карт с кэшбэком.

Точная цена на газ в мае. Кабмин предоставил возможность снизить цены на газ для населения. Это решение соответствует цели рыночного ценообразования на природный газ для всех категорий потребителей и, таким образом, отвечает обязательствам Украины перед МВФ. Так, цена на газ для предприятий теплокоммунэнерго и поставщиков в мае составит 8247 гривен за тысячу кубических метров.

Безвиз с еще одной страной. Сегодня Кабинет Министров одобрил проект соглашения о безвизовом режиме с Доминикой. Украинцы смогут посещать Доминику без виз не более 90 дней в течение 180-дневного срока. Если срок пребывания превышает 90 дней, независимо от целей поездки, виза остается обязательной.

Швейцарцы обвинили Киев в краже проекта моста через Владимирский спуск. Соучредитель швейцарской компании “Leuppi & Schafroth Architekten” Стефани Шафрот утверждает, что концепция мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками “Крещатый” и “Владимирская горка” в Киеве взяты из проекта швейцарских архитекторов, которые стали призерами конкурса проектов данного моста в 2013 году.

В то же время, в КГГА ответили на заявление. По словам заместителя председателя КГГА Александра Спасибко, строительство моста через Владимирский спуск происходит по украинскому проекту, который выполнило ООО “Проектные системы Лтд”, согласно выигранному тендеру на проектные работы.