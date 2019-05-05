В Chrome добавлены новые инструменты борьбы с отслеживанием пользователей со стороны рекламодателей

Во время проведения конференции для разработчиков Google I/O представители поискового гиганта рассказали о новом способе ограничения рекламодателей в Chrome, которые могут отслеживать действия пользователей в интернете.

Компания запускает новый набор элементов управления, которые позволят пользователям видеть все файлы куки, хранящиеся в настоящее время в браузере, и дают им возможность блокировать любые трекеры, которые им не нравятся.

Пока не уточняется, как именно будут работать новые элементы управления, соответствующий интерфейс не демонстрировался публике. Вместе с тем, в Google заявляют, что это новый шаг в направлении защиты конфиденциальности пользователей в браузере Chrome.

Google также вводит ограничения и на другие методы отслеживания пользователей, не связанных с использованием куки. Речь идёт об отслеживании характерных признаков браузера, сокращении объёма пассивной информации, которую Chrome предоставляет сайтам, и новых мерах борьбы с активными методами отслеживания.

Google также выпустила несколько новых инструментов обеспечения прозрачности использования данных пользователей, разработанных для совместной работы с существующими функциями, такими как Настройки рекламы и Блокирование этой рекламы.

Новое расширение браузера с открытым исходным кодом будет информировать пользователей о различных посредниках, которые были вовлечены в обслуживание и таргетинг данного объявления Google. Google сделает расширение доступным для различных браузеров и при помощи открытого API будет поощрять другие рекламные сети поддерживать эту систему.