IQOS разрешили в США. Простыми словами о том, что сказали FDA

Что такое IQOS и почему о нем так много пишут?

IQOS – это устройство для нагревания табака. Philip Morris International разработали его, чтобы создать современную, менее вредную и более гигиеничную альтернативу сигаретам. IQOS не поджигает табак, как это происходит в сигаретах, а нагревает его до 250-300⁰С. При этом из табака испаряется аэрозоль с табачным вкусом и содержанием никотина. Благодаря технологии нагревания табака, в аэрозоле IQOS отсутствуют канцерогенные продукты горения, а общее количество вредных веществ сокращается на 95% по сравнению с сигаретами. Более того, вместе с горением из процесса устраняются дым, пепел и запах дыма.

FDA – что это и почему их мнение так важно?

США является одним из крупнейших в мире импортеров продуктов питания и других товаров повседневного использования. Учитывая размер рынка, платёжеспособность аудитории и открытость к новому, США является очень привлекательной страной для любого производителя – от транснациональных корпораций до мелких нишевых бизнесов. Это в Штатах отлично понимают и тем строже относятся к контролю продукции, которая ввозится и продается на территории страны, чтобы не допустить притока низкокачественных продуктов и препаратов.

Поэтому, для того чтобы начать продавать в США косметические средства, лекарственные препараты, пищевые продукты, табачные изделия, корм для животных, ветеринарную продукцию и некоторые другие категории товаров, необходимо пройти длинную и сложную процедуру проверки и верификации соответствующими органами. Таким органом в США является FDA (Food & Drug Administration – Администрация по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов, департамент Министерства здравоохранения и социальных служб США). При этом страна производства не имеет значения. Все товары, производимые американскими компаниями непосредственно на территории страны, проходят такую же процедуру.

Безусловно, частные лица могут продавать и перепродавать что угодно на Amazon или E-bay на свой страх и риск. Но легально продукт может появиться в стране только после того, как FDA «даст добро» на старт продаж. Процесс рассмотрения администрацией по контролю качества может занять и несколько лет. Чем новее и сложнее продукт с точки зрения технологии, тем больше времени понадобится специальной комиссии. По итогу, FDA забракуют или подтвердят качество продукции, присвоят ей категорию и определят, как будет регулироваться распространение на законодательном уровне.

Почему раньше IQOS был запрещен в США?

Причиной «запрета» (правильнее говорить – отсутствием одобрения) IQOS является не личная неприязнь правительства США и не недостатки продукта. Речь идет просто об обычной процедуре проверки и сертификации. IQOS вместе со стиками HEETS (также выпускаются под брендом Marlboro) подлежат изучению и валидации представителями FDA. А под «запретом» в данном случае подразумевается отсутствие разрешения на коммерциализацию продукта в стране. При этом использование IQOS и Heets, а также ввоз для личного пользования в США не запрещены.

Принимая во внимание то, что IQOS является не просто новым, а по-настоящему инновационным продуктом, первопроходцем в своей области, FDA понадобилось достаточно много времени, чтобы разобраться и проанализировать технологию, состав, влияние на здоровье, потенциальные риски и побочные эффекты.

Philip Morris International подали в FDA заявку и сопутствующую научно-техническую документацию 2 года назад. В январе 2018 года научно-экспертный комитет по табачным изделиям вынес предварительное заключение, носящее рекомендательный характер. Эксперты подтвердили, что IQOS действительно выделяет значительно меньше вредных веществ, чем традиционные сигареты. Но при этом сообщили, что не располагают достаточным объемом убедительных данных, которые позволили бы сделать выводы о долгосрочном влиянии IQOS на здоровье по сравнению с обычными сигаретами.

Research & Development центр компании, а также ряд независимых научно-исследовательских организаций провели серию лабораторных и клинических тестов, что позволило существенно расширить научно-доказательную базу. Результаты дополнительных исследований также были переданы FDA. Администрации понадобилось еще почти полгода, чтобы изучить документацию, перепроверить результаты испытаний и провести консультации с медиками и экспертами.

За это время IQOS запустился уже в 40 странах, а 7,3 млн курильщиков по всему миру перешли с сигарет на айкос, как менее вредную альтернативу. Но в США, с их 40 млн курильщиков, IQOS все это время не продавался.

Вреден ли IQOS по мнению FDA

30 апреля FDA вынесли финальное решение. Эксперты американского министерства здравоохранения сообщают: аэрозоль, который производится системой нагревания табака IQOS, содержит меньше токсичных веществ, чем сигаретный дым, а некоторые из вредных веществ, которые все-таки сохраняются, присутствуют в значительно сниженных количествах. Например, угарного газа (СО) в аэрозоле IQOS столько же сколько в обычном атмосферном воздухе. Содержание акролеина и формальдегида на 89-95% и 66-91% соответственно ниже, чем в сигаретном дыме.

Отдельно FDA отмечает, что IQOS поставляет никотин приблизительно в той же дозировке, что и обычные сигареты. И это дает надежду, что курильщики смогут полностью переключиться с сигарет на IQOS и таким образом сократить вред здоровью. Почему это важно? Электронные сигареты и вейпы тоже являются продуктами сниженного риска. Но массовой популярности среди курильщиков они не снискали и не сказались существенно на общественном здоровье, поскольку курильщики быстро возвращаются от е-сигарет к обычным или просто чередуют их.

Принимая во внимание вышеназванное, FDA разрешил начать продажи IQOS в США. Представители администрации сообщили, что будут наблюдать за запуском продукта в стране и следить за дальнейшими исследованиями систем нагревания табака.

В каких странах IQOS запрещен, а в каких разрешен?

Перечень стран, в которых продается IQOS быстро расширяется. Сейчас бренд представлен в четырёх десятках стран, среди которых: Австрия, Андорра, Армения, Болгария, Великобритания, Гватемала, Германия, Греция, Дания, Доминикана, Израиль, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Малайзия, Молдова, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, ЮАР, Южная Корея, Япония.

Но есть и около 40 стран мира, где действуют разного рода ограничения на ввоз, продажу и использование вейпов, электронных сигарет и систем нагревания табака. Очень критично относятся к айкосу и е-сигаретам в Таиланде, Сингапуре, Брунее. Тут запрещено все – от ввоза для личного использования до продажи. В Иордании, Катаре, Камбодже и Туркменистане запрещен вейпинг, но законодательного регулирования для IQOS пока нет.

Некоторые из категорично настроенных стран со временем пересматривают свою политику касательно IQOS. Например, в этом году продажи IQOS разрешили правительства Малайзии и Новой Зеландии, которые ранее, ориентируясь на Сингапур и Австралию, запрещали системы нагревания табака. Теперь к ним присоединились и Соединенные Штаты Америки.

Авторитет американского FDA в вопросах контроля качества очень высок. Потому на его решения ориентируются не только законодательные органы США, но и многие другие страны. Так что будем наблюдать, какую цепочку изменений повлечет за собой выход IQOS на новый рынок. Кстати, первые изменения были заметны в тот же день. 30 апреля сразу после заявления FDA акции Philip Morris скакнули вверх и выросли в цене на 2%.

Информация об IQOS взята с официального сайта: iqos.ua

Информация о решении FDA взята с первоисточника – официального сайта организации: fda.gov