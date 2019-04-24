Стоимость активов Укрзализныци на оккупированных территориях составляет 13,5 миллиарда

Стоимость всех активов Укрзализныци, находящихся на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и в Крыму, составляет 13,56 млрд грн.

Об этом сообщается в годовом финансовом отчете Укрзализныци за 2018 год, опубликованном на сайте УЗ.

В частности, стоимость активов Укрзализныци на территории Донецкой и Луганской областей составляет 11,39 миллиарда гривен. На территории Крыма в Укрзализныце находятся активы на 2,16 млрд грн.

Ранее в Укрзализныце сообщали, что на оккупированном Донбассе осталось 226 тепловозов и 68 электролокомотивов.