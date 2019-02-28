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Украинцев предупреждают о новом виде телефонного мошенничества

Украинцев предупреждают о новом виде телефонного мошенничества

В Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) поступила информация о попытках неизвестных лиц получить от субъектов декларирования личные данные в телефонном режиме.

Об этом информирует пресс-служба НАПК.

По данным НАПК, под видом проверки деклараций неизвестные лица, представляясь работниками аппарата Нацагентства, пытаются получить любую информацию в отношении граждан, на которых распространяется действие Закона Украины “О предотвращении коррупции” или членов их семей, требуют погашения кредитов и тому подобное.

“Обращаем внимание, что Национальное агентство не требует предоставления никакой информации таким образом! Любые сведения у субъекта декларирования или соответствующего органа запрашиваются уполномоченными лицами Национального агентства в официальной письменной форме почтовым отправлением или электронным письмом”, — говорится в сообщении.

В Нацагентстве отметили, что решение о проведении полной проверки деклараций принимается на заседании Национального агентства, о чем электронным письмом оповещается соответствующий субъект декларирования. Такая информация размещается на официальном веб-сайте Национального агентства.

В случае попыток неизвестных лиц получить информацию под видом полной проверки декларации или совершить другие противоправные действия НАПК просит сообщать об этом по электронному адресу: info@nazk.gov.ua.

По материалам Дело
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