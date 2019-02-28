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Глава "Нафтогаза" назвал условия для установки бесплатных счетчиков газа

Глава "Нафтогаза" назвал условия для установки бесплатных счетчиков газа

НАК “Нафтогаз Украины” согласен установить бесплатные счетчики газа в пределах капитальных вложений только своим прямым клиентам.

Об этом заявил глава правления НАК Андрей Коболев на селекторном совещании в правительстве.

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Коболев напомнил, что облгазы имеют в своих программах средства на счетчики, но не желают их устанавливать.

“Мы как “Нафтогаз” видим возможность ставить счетчик в случае, если такой счетчик захочет сам потребитель. То есть фактически облгаз подводит трубу к потребителю. Мы можем подсоединиться или со стороны облгаза, который обычно против, или со стороны потребителя”, – сказал глава НАК.

Коболев напомнил, что “Нафтогаз” направил в правительство финансовый план компании, в который включены суммы на приобретение счетчиков. “Это деньги, которые нам необходимо показывать в бухгалтерском отчете как капитальные вложения. Без финансового плана, согласно вашего решения (правительства – ред.), мы оплачивать такие вещи не имеем права”, – добавил он.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман поручил “Нафтогазу” провести информирование граждан о механизме установки счетчиков “и уже перейти к тому, чтобы начать установку и переходить на прямые поставки”.

По материалам РБК-Украина
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