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Часть международной трассы планируют расширить до четырех полос

Часть международной трассы планируют расширить до четырех полос

Государственное агентство автомобильных дорог Украины планирует расширить автомобильную дорогу международного значения М-06 на участке “Львов – Ровно” до четырех полос движения.

Об этом сообщает пресс-служба “Укравтодора”.

“Укравтодор” начинает проектирование реконструкции дороги М-06 на участке “Львов – Ровно” с расширением ее до 4 полос движения и строительством объездов населенных пунктов”, – сообщили в агентстве.

После окончания реконструкции экономия времени в пути от Львова до Ровно без нарушения правил дорожного движения, как ожидается, уменьшится почти вдвое – до 1,5 часа.

“На эту дорогу уже сейчас приходится значительная часть перевозки экспортных грузов в страны – члены Европейского Союза. Поэтому реконструкция этой дороги станет импульсом для экономического развития региона, будет способствовать притоку инвестиций и созданию новых рабочих мест. Кроме этого, новое качество дороги обеспечит повышение уровня дорожной безопасности и улучшит экологическую ситуацию в городах”, – уверены в “Укравтодоре”.

Указано, что ранее сообщалось о начале проектирования части этого проекта – южного объезда города Дубно в Ровенской области, что позволит вывести весь транзитный автотранспорт, следующий по дорогам М-06 “Киев – Львов – Чоп” и М-19 “Доманово – Тернополь – Черновцы”, за пределы города и пригородной зоны.

По материалам УНН
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