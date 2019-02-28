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Регулятор подготовил модель торговли энергетическими товарами на биржах

Регулятор подготовил модель торговли энергетическими товарами на биржах

В Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины закончил многомесячную работу проект Европейского союза с международной командой экспертов.

Об этом сообщает глава комиссии Тимура Хромаева в Facebook.

Как отметил глава регулятора, при участии экспертов была разработана пошаговая карта по гармонизации законодательства Украины со стандартами ЕС в сфере торговли энергетическими товарами и связанными финансовыми продуктами.

Он добавил, что было основательно обработано создание украинской модели рынка для внебиржевой организованной торговли энергетическими товарами и деривативами.

“На украинском рынке должны работать собственные, национальные энергетические биржи. Прозрачное, на самом деле рыночное ценообразование обеспечит эффективность рынков, то есть формирование важной для нас честной и справедливой цены на энерготовары”, – написал Хромаев.

По материалам РБК-Украина
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